В Челябинске суд прекратил уголовное дело экс-депутата ЗСО о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в 898 млн

Металлургический районный суд прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего депутата ЗСО, генерального директора ООО "Тепловые электрические сети и системы" Владимира Чебыкина по обвинению в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, суд удовлетворил ходатайство адвоката. Уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Напомним, в октябре 2020 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Чебыкина. По версии следствия, в 2016-2019 гг. обвиняемый знал, что для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, нужна лицензия, но не принимал мер для ее получения. Он незаконно эксплуатировал 27 опасных производственных объектов III класса опасности – сетей газопотребления и систем теплоснабжения. В результате он извлек доход в размере свыше 898 млн руб.

Добавим, что прокурор уже внес апелляционное представление на решение суда.