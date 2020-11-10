В Челябинске суд прекратил уголовное дело экс-депутата ЗСО о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в 898 млн

10 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Челябинске суд прекратил уголовное дело экс-депутата ЗСО о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в 898 млн

Металлургический районный суд прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего депутата ЗСО, генерального директора ООО "Тепловые электрические сети и системы" Владимира Чебыкина по обвинению в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, суд удовлетворил ходатайство адвоката. Уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Напомним, в октябре 2020 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Чебыкина. По версии следствия, в 2016-2019 гг. обвиняемый знал, что для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, нужна лицензия, но не принимал мер для ее получения. Он незаконно эксплуатировал 27 опасных производственных объектов III класса опасности – сетей газопотребления и систем теплоснабжения. В результате он извлек доход в размере свыше 898 млн руб.

Добавим, что прокурор уже внес апелляционное представление на решение суда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске суд прекратил уголовное дело экс-депутата ЗСО о незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в 898 млн

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Чебыкин, ЗСО, уголовное дело, суд,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

По вашему мнению, Россия в Нагорном Карабахе:

Результаты 30

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети