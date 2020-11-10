Свердловский минкульт присвоил Уральскому центру народного искусства имя Евгения Павловича Родыгина

Министерство культуры Свердловской области подписало приказ о присвоении Уральскому центру народного искусства имени известного уральского композитора Евгения Павловича Родыгина. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

"К сожалению, уральского композитора Евгения Павловича Родыгина с нами уже нет. Но его творчество, его песни, исполняемые на разных языках мира, звучат и будут звучать на концертах профессиональных и самодеятельных коллективов. Более того, творчество Евгения Родыгина неизменно остается в основе репертуара легендарного Уральского народного хора", – отметила директор Уральского центра народного искусства, заслуженный работник культуры РФ Марина Боровкова.

Напомним, что по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 2020 г. объявлен Годом Евгения Павловича Родыгина. Несмотря на пандемию, в этом году в регионе состоялся музыкальный фестиваль "Грани искусства Евгения Родыгина" во Дворце молодежи, прошел II Всероссийский конкурс народно-песенного искусства имени Евгения Павловича Родыгина, был проведен межрегиональный дистанционный конкурс композиторов-песенников и музыкально-компьютерного творчества "Digital-Рябинушка".

Уже в октябре зрителям представили документальный фильм "Композитор Евгений Родыгин. В духе времени", съемки которого были приурочены к 95-летию композитора.

К сожалению, Евгений Родыгин не дожил до премьеры фильма и скончался в июле этого года.

Год великого композитора, автора знаменитой "Уральской рябинушки" будет официально закрыт 13 декабря в Концертном зале им. М.В. Лаврова Уральского центра народного искусства. В концерте примут участие Уральский государственный академический русский народный хор, Уральский государственный русский оркестр и другие известные творческие коллективы Свердловской области.