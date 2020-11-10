10 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Ночь музеев (2013) | Фото:

Организаторы "Ночи музеев" в Екатеринбурге анонсировали онлайн-программу мероприятия

"Ночь музеев" в Екатеринбурге пройдет в дистанционном режиме, но не в день открытия, которое состоится 14 ноября. Об этом сообщили организаторы мероприятия в ходе пресс-конференции. По их словам, музеи будут открыты до 19.00, однако желающим посетить мероприятие рекомендуется сделать это онлайн.

"Девиз нынешней акции – "Музей на безопасной дистанции", именно в таком формате мы поддерживаем европейские принципы: посещение музеев в нетрадиционное время и доступность экспонатов, возможность прикоснуться к фондам крупнейших учреждений каждой страны и города, в данном случае – Екатеринбурга. И позиционируем музей как место для культурного досуга, причем, не только развлекательного, но и познавательного", – рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елена Трофимова.

В качестве запланированных мероприятий – поддержка международного движения по обмену почтовыми открытками. Художники со всего Екатеринбурга смогут представить свои лучшие работы с изображением музеев. Демонстрация начнется в 11.00. В этот день все желающие смогут получить авторскую открытку с доставкой в почтовый ящик или отправить родным и близким с памятным текстом.

Помимо этого, будет представлен проект "Музей внутри меня", в котором любой желающий сможет создать фотоколлаж о себе, используя самые ценные и личные экспонаты. Экспозиция откроется в 11.00 14 ноября. До этого времени всем участникам необходимо разместить свою работу на личной странице в социальных сетях с указанием хештега #музейименименя.

"Ночь музеев" приурочена сразу к нескольким памятным датам. Так, в честь дня рождения Уральской столицы (18 ноября) некоторые площадки будут посвящены жизни и культуре Екатеринбурга. Музей истории города презентует зрителям подборку короткометражных художественных фильмов "Екатеринбург – город семи историй".

"За свои почти 300 лет город пережил шесть периодов развития, и сейчас мы вступаем в очередной, седьмой. Каждый фильм – это рассказ о жизни Екатеринбурга, начиная с конца XIX и начала XX столетия, с использованием исторических декораций, предметов, которые собирались по всей стране. Все фильмы можно будет увидеть на онлайн-премьере 14 ноября. Также мы приглашаем горожан принять участие в выборе лучшего фильма по версии зрительского голосования", – рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

А вот в честь 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участники мероприятия покажут театральные постановки, посвященные событиям тех дней. Помимо этого, горожане также смогут узнать о жизни Екатеринбурга в военное время. Так, портал культура.екатеринбург.рф представит премьеру спектакля "Свердловск: культурная эвакуация", повествующий о спасении экспонатов Государственного Эрмитажа в Свердловске во время Великой Отечественной.

Ознакомиться с полной программой мероприятия можно на сайте акции "Ночь музеев" в Екатеринбурге.

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Организаторы "Ночи музеев" в Екатеринбурге анонсировали онлайн-программу мероприятия

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Теги: Ночь музеев, Екатеринбург, коронавирус, программа мероприятий



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