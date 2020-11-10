На свердловской шахте, где погиб рабочий, могла злостно нарушаться техника безопасности

Сотрудник шахты "Южная" в Кушве, где вчера погиб его 25-летний коллега, пожаловался на якобы "катастрофическую ситуацию" с техникой безопасности на предприятии.

По словам нашего источника, ученик бурильщика, предположительно, погиб из-за отсутствия необходимого светового снабжения.

"С техникой безопасности давно бардак у нас. Парень умерший был на полке и его стянуло канатом с полка и он упал между вагонами электровоза. Электровозник ехал, было темно в штреке, и он не заметил канат, свисавший с полка, потом мне говорили, что они там сделали свет", - поделился версией сотрудник на условиях анонимности.

Как рассказал шахтер журналисту Накануне.RU, на предприятии есть проблемы даже с экипировкой, зачастую приходится ходить в дырявой форме.

"Я новую робу получить не могу уже год. Давно уже хожу не в робе с нашего предприятия. Та износилась давно. Новые каску, самоспасатель, перчатки, сапоги я тоже давно получить не могу. В дырявых работать приходится", - отметил шахтер.

Также работники жалуются на якобы имеющие место задержки зарплаты.

"В том году были задержки зарплат на две недели. Да и урезали зарплату в среднем на 10 тыс. Я раньше получал 40 тыс. "грязными", а бывало и 30 выходило. "Прыгает" зарплата, хотя вроде план "везли", но коэффициент маленький выставляли и из-за этого премия маленькая выходила. Стабильности в зарплате нет. У них наверху как-то особому там считают", - сказал наш собеседник.

На предприятии не смогли оперативно прокомментировать заявления нашего источника. В приемной "Высокогорского горно-обогатительного комбината", к которому относится шахта, попросили прислать запрос, что мы и сделали. Накануне.RU опубликует позицию ГОКа, как только придет ответное письмо.

Напомним, до октября 2013 г. владельцем ВГОКа являлся один из крупнейших металлургических холдингов ООО "ЕвразХолдинг". Однако в сентябре 2103 г. "Евраз" продал актив НПРО "Урал" за 20 млн долларов. В настоящее время ФССП пытается вернуть из оффшоров средства Высокогорского ГОКа на сумму около 1 млрд руб.