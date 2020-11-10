10 Ноября 2020
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса - сразу на два месяца

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.

Напомним, в столице продолжается рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 9 ноября было выявлено 6897 случаев заболевания – это антирекорд за весь период пандемии. И, по словам Собянина, в ближайшие недели можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.

В связи с этим с 13 ноября и до 15 января студенты вузов и колледжей переходят на дистанционный режим обучения. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционку, рекомендуется соблюдать домашний режим.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах) а также в развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00.

Временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий со зрителями. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и на концертных площадках не должно превышать 25% общей вместимости зала.

Также будут закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры, лагеря, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и кафе, если они расположены в зданиях.

Собянин пояснил, что заблаговременное введение ограничений должно избавить бизнес от ненужных трат, которые могли бы возникнуть от отмены мероприятий перед новогодними праздниками.

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В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса - сразу на два месяца

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Теги: москва, коронавирус, ограничения



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