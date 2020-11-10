10 Ноября 2020
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Марк Урванов (2020) | Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

Марк Урванов из Екатеринбурга поборется за титул чемпиона мира WBA

Уральский боксер Академии единоборств РМК Марк Урванов (18-2-1) выйдет против на ринг действующего чемпиона мира WBA Рене Альварадо (32-8) из Никарагуа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Академии, точной даты боя пока нет, однако, скорее всего, поединок пройдет в США в начале следующего года.

"Сейчас план на бой один - победить. В случае моей победы для меня будут открыты все двери. Смогу проводить объединительные поединки, защиту, и в целом будет много возможностей. Про Рене могу сказать, что он очень опытный боксер, размашистый, может сильно ударить, поэтому в бою нужно быть предельно внимательным", — рассказал Марк Урванов.

На данный момент спортсмен тренируется в Академии единоборств РМК, где и пройдет большая часть его тренировочного лагеря. 7 ноября у боксера должен был состояться подводящий бой против опытного россиянина Павла Маликова, но в связи с полученными во время подготовки травмами, Марк был вынужден пройти восстановление.

В марте текущего года спортсмен отправил в нокаут киргизского боксера Акжола Сулайманбека Уулу в турнире RCC Boxing Promotions, чем завоевал титул WBA Gold.

Марк Урванов(2020)|Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

Марк Урванов должен был провести защиту титула в ближайшие три месяца, но из-за пандемии коронавирусной инфекции и закрытия границ пауза затягивается почти на год.

"Рене Альварадо стал регулярным WBA во втором полулегком весе в ноябре прошлого года и с тех пор не выходил на ринг, поэтому боксеры будут в равных условиях", - отметили в пресс-службе.

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Марк Урванов из Екатеринбурга поборется за титул чемпиона мира WBA

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Теги: Марк Урванов, бокс, WBA



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