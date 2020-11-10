Алексей Текслер назначил Виктора Мамина ответственным за цифровую трансформацию в регионе

Губернатор Алексей Текслер назначил своего первого заместителя Виктора Мамина ответственным за координирование работ по цифровой трансформации на уровне правительства Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Аналогичные назначения прошли во всех 27 органах исполнительной власти региона, сообщает мининформ.

В обязанности ответственных за цифровую трансформацию будет входить управление цифровыми проектами и программами, цифровизация бизнес-процессов внутри органа власти, оптимизация систем госуправления.

Стоит отметить, что в Челябинской области создана комиссия по цифровому развитию Челябинской области, которая начнет свою работу уже в этом году.