На Южном Урале руководителя хлебозавода дисквалифицировали за долги по зарплате

Руководитель МУП "Каслинский хлебозавод" дисквалифицирован на один год из-за долгов по заработной плате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Предприятие задолжало девяти работникам за свыше 325 тыс. рублей.

В январе и марте текущего года руководителя привлекали к административной ответственности за невыплату зарплаты. Однако должных мер к недопущению подобных нарушений не принял.

Главе муниципалитета было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Кроме того, в отношении директора было возбуждено административное дело. В результате по решению суда руководитель МУП "Каслинский хлебозавод" дисквалифицирован сроком на один год.