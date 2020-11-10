10 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области пятый день держится одно число covid-смертей

На территории Среднего Урала уже пятый день подряд фиксируется восемь смертей от COVID-19. Таким образом, печальная статистика региона увеличилась до 847 человек.

Всего в области зарегистрировано 294 новых случаев COVID-19, 125 из которых приходится на Екатеринбург.

Остальные являются жителями Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса - 39 тыс. 70. Из них 31 тыс. 201 человек уже оправились от болезни, включая и 301 человека, выписанного накануне.

Из 453 госпитализированных в тяжелом состоянии, 299 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 191 – на аппаратах ИВЛ. Состояние 1 тыс. 801 человек оценивается как средняя степень тяжести.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, больший процент заболевших коронавирусом приходится на пациентов от 30 до 49 лет - 41,3%. Следующие пациенты от 50 до 64 лет - 25,3%. После идут пациенты в возрасте старше 65 лет - 14,3%. Далее граждане от 18 до 29 лет - 11% и пациенты до 18 лет - 8,1%.

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В Свердловской области пятый день держится одно число covid-смертей

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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