Пушкина обвинила "сталинские репрессии" в неприятии россиянами половых извращений

Известная лоббистка ювенальных законов депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что неприятие половых извращений у россиян сформировалось из-за "сталинских репрессий".

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В интервью либеральному изданию "Новые известия" она наговорила много интересного, что компрометирует саму Пушкину и ее деятельность. По ее словам, это неприятие "связано с тюрьмой".

"После сталинских репрессий, когда через места лишения свободы прошла значительная часть населения страны, эта извращенная система ценностей проникла в общество, став массовой фобией", - сказал она.

Пушкина пояснила, что имеет в виду педерастию в лагерях, где она была стигматизацией, актом подчинения слабого. И якобы из-за этого россияне плохо относятся к половым извращениям. Но при этом всех, кто их не приемлет и защищает семью, она назвала "консервативной плесенью".

Интересно также другое. Пушкина, ратующая за гомосексуализм, если следовать ее же логике, фактически призывает превратить всю Россию в "зону". Она выходит из этого следующим образом: добровольные половые извращения - это, по ее мнению, "социальный прогресс". Но поскольку сама же признает уголовную сторону гомосексуализма, то ее политическая и общественная деятельность предстает в совсем ином свете.

Недавно Пушкина призвала родителей растить своих детей содомитами.