Итоги "Ночи искусств" в Свердловской области: акцию посетили более 1,2 млн человек

В Свердловской области подвели итоги всероссийской акции "Ночь искусств".

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, она прошла уже в седьмой раз, в этом году тема "Ночи искусств" была приурочена к Году памяти и славы в России. Многие мероприятия акции были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ней приняли участие 289 площадок – музеи, библиотеки, дома культуры, театры, детские школы искусств. Отличительной особенностью областной акции этого года стало ее проведение в смешанном формате – мероприятия прошли как онлайн, так и в традиционном офлайн-режиме.

Так, в учреждениях культуры с 18 до 23 часов проходили лекции, показы фильмов и спектаклей российских авторов, мастер-классы, экскурсии, а также другие культурно-просветительские и интерактивные мероприятия, посвященные Великой Отечественной, культуре и искусству. На площадках в общей сложности было проведено 1 тыс. 722 мероприятия, из них 668 мероприятий в формате офлайн, и 1 тыс. 54 – в онлайне. Для детской аудитории состоялось 361 мероприятие на 111 площадках.

Общее количество посетителей акции в этом году превысило 1,2 миллиона человек. Офлайн-мероприятия "Ночи искусств" посетили 13 тыс. 893 человека, а в формате онлайн к ней подключились 1 млн 209 тыс. 573 человека. В министерстве культуры Свердловской области отмечают, что в этом году значительно расширилась география акции благодаря участию 137 населенных пунктов из 65 муниципальных образований региона. Для сравнения, в 2019 году в ней участвовали 99 городов и поселков.

"Ночь искусств" – это всероссийская культурно-образовательная акция, которая с 2013 года ежегодно проводится в ноябре. Объединяя различные виды искусств, она предоставляет посетителям возможность познакомиться с новыми культурными пространствами и творческими проектами, услышать лекции деятелей сферы культуры и познакомиться с прославленными произведениями искусства.