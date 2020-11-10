Росатом будет приводить территории БЦБК в "безопасное состояние"

Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о проектах госкорпорации в Восточной Сибири.

В ежегодном обращении к сотрудникам атомной отрасли Лихачев напомнил, что недавно корпорация стала оператором ликвидации химического завода "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском. Другим проектом станет "зачистка" территорий, на которых раньше располагалось производство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

"Мы все больше расширяем нашу экологическую повестку. Недавно нам была передана площадка бывшего предприятия "Усольехимпром", будем заниматься ее рекультивацией. Мы также взяли на себя обязательства и по социально-экономическому развитию всего города Усолье-Сибирское. Кроме того, в Иркутской области у нас скоро появится новый объект для работы – территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые необходимо привести в безопасное состояние", - сообщил Лихачев.