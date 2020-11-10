10 Ноября 2020
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Общество В России
шипованная резина, шипы, колеса, автомобиль, колея (2019) | Фото: electronicks.ru

Депутат Госдумы прокомментировал возможный запрет шипованной резины

Депутат Госдумы Александр Васильев оценил возможный запрет на шипованную резину в России.

По словам парламентария, вопрос неоднократно поднимался на заседаниях, но единой точки зрения по этому поводу нет.

В беседе с радио Sputnik он уточнил, что полный мораторий на шипованную резину депутаты считают нецелесообразным. Однако о введении запрета в отдельных субъектах, например в Москве, ведется активная дискуссия.

По мнению Васильева, необходимость в такой резине отсутствует у жителей Центральной России, она существует там "где асфальта зимой практически не видно".

Депутат полагает, что необходимо отдать этот вопрос на откуп местным властям и владельцам дорог.

Напомним, в мае прошлого года сообщалось, что шипованная резина в России вскоре может оказаться вне закона. Комитет Госдумы по транспорту инициировал проведение экспертной оценки вреда шипов для дорожного полотна. Цель - перевести водителей на "липучку" - зимние функционные шины, которые, по мнению законодателей, "спокойно справляются".

Позже группа компаний "Автодор" предложила сократить срок использования шипованных шин. Водителей, которые не будут соблюдать правила, предлагалось штрафовать. Отмечалось, что зимой российские дороги получают 90% ущерба.

В "Автодоре" посчитали, что уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин - до 188 дней (против 273 в период с сентября по май). Для других регионов предлагается установить собственные нормы с учетом климатических условий.

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Депутат Госдумы прокомментировал возможный запрет шипованной резины

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Теги: шипованная резина, госдума, александр васильев



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