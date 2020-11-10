В шахте на Среднем Урале рабочий погиб, упав под электровоз

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в шахте на Среднем Урале.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось в одной из шахт города Кушвы: в то роковое утро 25-летний ученик бурильщика работал на горизонте -240 метров. В ходе выполнения работ мужчина упал под вагон электровоза, получив открытую черепно-мозговую травму. В результате он скончался на месте.

Как полагает следствие, данный трагический инцидент мог произойти в результате допущенных сотрудниками шахты нарушений правил безопасности. Уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Сейчас следователи СКР пытаются установить все обстоятельства случившегося. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Также истребована и анализируется документация по соблюдению правил безопасности в данной шахте, допрашиваются ее сотрудники.