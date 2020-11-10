Свердловская полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка

Минувшим вечером около 21.00 на 7 километре автодороги "Асбест - поселок Малышева" 28-летний водитель ВАЗ-2112 сильно превысил скорость, что привело к заносу автомобиля на встречную полосу и столкновению с ГАЗ-2705, который направлялся в сторону поселка Малышева.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ГАЗ-2705. В результате ДТП погибла 19-летняя девушка – пассажир легкового автомобиля" - сообщили Накануне.RU УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Удар пришелся на переднюю пассажирскую дверь, где и сидела девушка. Водитель также получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы и ушибы. Вместе с участниками движения на заднем сидении находилась 18-летняя девушка. В результате аварии она получила травмы в виде открытой черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга и множественных ушибов. Оба пострадавших госпитализированы.

Все трое, находившиеся в автомобиле ГАЗ, никаких травм не получили. Вместе они возвращались в поселок с работы и были пристегнуты ремнями безопасности.

Выжившая пассажирка ВАЗ позже рассказала, что водитель начал разгоняться, несмотря на предупреждение девушки сбавить скорость.

Сотрудниками полиции на месте ДТП проведены все необходимые процессуальные действия, сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, опрашиваются очевидцы и участники. Инспекторами ГИБДД проведено освидетельствование обоих водителей, по результатам которого опьянение не установлено. Водитель ВАЗ имеет стаж управления шесть лет, к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В момент ДТП состояние проезжей части – мокрый асфальт, осадков не было.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято мотивированное решение.

Напомним, что только за 10 месяцев 2020 г. в Свердловской области зарегистрировано 270 ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. В этих авариях погибло 89 человек и еще 506 получили травмы различной степени тяжести.

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