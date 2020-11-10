10 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Челябинской области будут судить экс-начальницу ЦТИ за превышение должностных полномочий

Бывшую начальницу ОГУП "Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области" будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Нарушения были выявлены в ходе проверки сотрудниками КСП области.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, превышая должностные полномочия при реализации имущества унитарного предприятия, причинила ущерб в сумме более 400 тыс. руб.

Обвиняемая вину признала и возместила ущерб.

Уголовное дело направлено в суд. Следователем СК внесено представление о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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В Челябинской области будут судить экс-начальницу ЦТИ за превышение должностных полномочий

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Теги: ЦТИ, уголовное дело, чиновник, превышение полномочий,



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