В Челябинской области будут судить экс-начальницу ЦТИ за превышение должностных полномочий

Бывшую начальницу ОГУП "Областной центр технической инвентаризации по Челябинской области" будут судить по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Нарушения были выявлены в ходе проверки сотрудниками КСП области.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, превышая должностные полномочия при реализации имущества унитарного предприятия, причинила ущерб в сумме более 400 тыс. руб.

Обвиняемая вину признала и возместила ущерб.

Уголовное дело направлено в суд. Следователем СК внесено представление о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.