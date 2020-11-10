10 Ноября 2020
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Общество Приволжский ФО Кировская область
экотропа, вятская швейцария, заказник пижемский, лес, осень, река, природа (2020) | Фото: Пресс-центр правительства Кировской области

По экотропе «Вятская Швейцария» теперь можно прогуляться онлайн

В Кировской области создана экологическая тропа в государственном заказнике «Пижемский», передает корреспондент Накануне.RU. Специалисты заказника сформировали видеоэксурсию по уникальной тропе, проходящей в Вятской Швейцарии. Теперь она доступна для просмотра. Весь проект был разработан Кировской областной молодежной общественной организацией «Мир без границ», он стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов.

"Я рада, что наша команда смогла выиграть и реализовать грант. Теперь туристы смогут получить необходимую информацию о природных объектах и провести отдых в комфортных условиях. Создание элементарных объектов инфраструктуры должно способствовать развитию более бережного отношения к природе. За территорией, безусловно, нужно следить, ухаживать, ее необходимо развивать", — отметила руководитель организации «Мир без границ» Марина Докина.

Экотропу длиной 8 км открыли летом. Она имеет два маршрута и проходит по десяти природным объектам: Береснятский водопад, Буржатский утес, пещера «Киров 600», скальная стенка у деревни Тяптичи, скальный комплекс «Камень» и скала Часовой. Оба маршрута снабжены информационными стендами с описанием природных объектов и путей следования, размещены беседки, туалеты и мусорные баки. Через Береснятский водопад сооружен мостик, обустроен подъем к Гроту.

экотропа, вятская швейцария, заказник пижемский(2020)|Фото: Пресс-центр правительства Кировской области

Сложная эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в планы по реализации проекта. Разработчики проекта разработали онлайн-прогулку по экотропе. Видеоэкскурсия дает возможность увидеть природные объекты, узнать об истории их возникновения, услышать местные легенд и даже стать свидетелем географических опытов.

экотропа, вятская швейцария, заказник пижемский, лес, осень, река, природа(2020)|Фото: Пресс-центр правительства Кировской области

"Это первый в Кировской области проект по созданию экологической тропы на территории заказника и прекрасный пример того, как инициативные жители при поддержке государства меняют пространство вокруг себя к лучшему. Экотропа проходит через одно из красивейших мест нашего региона, и мы рассчитываем, что благодаря созданию комфортных условий появятся дополнительные возможности для развития туристического потенциала Кировской области. На благоустроенной экотропе планируется проводить экскурсии для российских и зарубежных туристов", — считает министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова.

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По экотропе «Вятская Швейцария» теперь можно прогуляться онлайн

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Теги: экотропа, вятская швейцария, заказник пижемский



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