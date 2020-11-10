В Челябинской области за сутки умерли семь человек с коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 194 случая COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 22 тыс. 77 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 612 заболевших. За сутки выписаны 27 человек, всего в регионе выздоровели 15 тыс. 718 пациентов.

За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 скончались мужчины 71 и 78 лет и женщины 60, 66 и 74 лет. Еще у двух женщин коронавирус был сопутствующим заболеванием. Им было 74 и 92 года.