Екатеринбуржец заплатит 200 тысяч штрафа за хищение электронных денежных средств

10 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
клавиатура, интернет, рука (2015) | Фото: hnet.com.br

Екатеринбуржец заплатит 200 тысяч штрафа за хищение электронных денежных средств

Студент из Екатеринбурга предстал перед судом за неправомерный доступ к личным кабинетам зарегистрированных клиентов крупнейшего интернет-магазина и хищение электронных денежных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2018 г. подсудимый приобрел путем копирования логины и пароли для доступа в личные кабинеты зарегистрированных пользователей одного из крупнейших российских интернет-магазинов. После студент вносил изменения в регистрационные данные и оформлял заказ на приобретение товара за счет денежных средств владельцев личных кабинетов.

Неправомерные действия были подтверждены по отношению к девяти зарегистрированным пользователям из Москвы, Смоленска, Новосибирска, Каспийска, Чебоксар, Пикалево и Ленинградской области. Благодаря службе безопасности интернет-магазина, подсудимый смог осуществить свой замысел только с одного аккаунта, через который оплатил автомагнитолу.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Ивану Уланову наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбуржец заплатит 200 тысяч штрафа за хищение электронных денежных средств

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: штраф, хищение средств, личный кабинет, интернет-магазин, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

По вашему мнению, Россия в Нагорном Карабахе:

Результаты 4

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети