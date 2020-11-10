Екатеринбуржец заплатит 200 тысяч штрафа за хищение электронных денежных средств

Студент из Екатеринбурга предстал перед судом за неправомерный доступ к личным кабинетам зарегистрированных клиентов крупнейшего интернет-магазина и хищение электронных денежных средств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2018 г. подсудимый приобрел путем копирования логины и пароли для доступа в личные кабинеты зарегистрированных пользователей одного из крупнейших российских интернет-магазинов. После студент вносил изменения в регистрационные данные и оформлял заказ на приобретение товара за счет денежных средств владельцев личных кабинетов.

Неправомерные действия были подтверждены по отношению к девяти зарегистрированным пользователям из Москвы, Смоленска, Новосибирска, Каспийска, Чебоксар, Пикалево и Ленинградской области. Благодаря службе безопасности интернет-магазина, подсудимый смог осуществить свой замысел только с одного аккаунта, через который оплатил автомагнитолу.

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Ивану Уланову наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.