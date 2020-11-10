10 Ноября 2020
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больница, красная зона, врач, коронавирус (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Врач спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что ожидать четвертой волны COVID-19 в 2021 году не стоит, но вирус никуда не исчезнет.

Коронавирус переместится в разряд сезонных заболеваний, сказал специалист в интервью радио Sputnik.

При этом в период изменчивой погоды инфекция будет более агрессивной, однако с течением времени люди адаптируются и будут легче переносить болезнь.

Кроме того, по словам Гультяева, сознательная часть населения привьется, другая часть людей переболеет и будет с антителами.

"Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет – это его выбор, умирать или нет", – резюмировал врач.

Ранее Роспотребнадзор спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19 в феврале-марте 2021 года. Летних показателей заболеваемости COVID-19 можно будет ожидать только к следующему лету.

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Врач спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году

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Теги: коронавирус, четвертая волна



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