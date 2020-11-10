Фигуристка Трусова выиграла этап Кубка России, показав баллы выше мирового рекорда в произвольной программе

16-летняя фигуристка Александра Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, показав баллы выше мирового рекорда в произвольной программе.

За прокат в произвольной программе спортсменка получила 171,21 балла. Таким образом она превзошла собственное мировое достижение (166,62 балла), которое установила в 2019 году. По сумме двух программ Трусова набрала 248,63 балла, что также является рекордом. Предыдущее достижение принадлежало россиянке Алёне Косторной, которая годом ранее набрала 247,58 балла.

Как сообщает портал championat.com, в произвольной программе в Казани в активе Трусовой три чисто исполненных четверных прыжка: сальхов, лутц и тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Однако сольный тулуп спортсменке не удался и она упала.

Отметим, что результаты на Кубке России не будут считаться мировыми рекордами, поскольку соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).