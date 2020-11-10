Куйвашев поздравил свердловских полицейских и поблагодарил их за борьбу с коронавирусом

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с их профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 10 ноября.

В поздравлении губернатора, в частности, говорится: "Ваша миссия важна и ответственна – вы охраняете правопорядок, защищаете покой и безопасность граждан, обеспечивая тем самым стабильное развитие экономики и общества. Борьба с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими правонарушениями требует от вас мужества, принципиальности, высокого профессионализма, большой самоотдачи и нередко связана с риском для жизни и здоровья".

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в первом полугодии 2020 года в регионе более чем на 10% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, более чем на четверть сократилось число совершенных грабежей и краж. Выросла эффективность работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, экономических преступлений, противоправных деяний коррупционной направленности.

Также в этом году органы полиции вносят весомый вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Уральские полицейские бдительно следят за соблюдением правил поведения во время режима повышенной готовности, санитарно-гигиенических требований и масочного режима в общественных местах и транспорте, пресекают нарушения в сфере карантинных мероприятий.

На протяжении всего периода пандемии COVID-19 сотрудниками органов внутренних дел составлено свыше 36 тысяч административных протоколов. Сумма наложенных штрафов превысила 29 миллионов рублей.

В поздравлении Евгений Куйвашев поблагодарил полицейских за добросовестную службу, высокую ответственность и профессионализм, весомый вклад в обеспечение общественной безопасности в регионе и повышение качества жизни уральцев.

"Правительство Свердловской области оказывает органам правопорядка всестороннюю поддержку, помогает в укреплении материально-технической базы. В этом году из областного бюджета предоставлены более 15 миллионов рублей, которые были направлены на ремонт 24 рабочих помещений участковых уполномоченных полиции в Екатеринбурге и Березовском", - отметил губернатор.