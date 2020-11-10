Жительница Магадана пожаловалась мэру, что пять дней не может дозвониться до поликлиники

Жительница Магадана сообщила, что уже пять дней не может дозвониться до поликлиники, чтобы вызвать к дочери врача на дом.

О проблеме женщина рассказала в ходе прямой линии с главой города Юрием Гришаном.

В целом звонившие мэру много жаловались на трудности получения медпомощи. Гришан заверил горожан, что озвученные проблемы будут переданы в минздрав региона, пишет Regnum.

Ранее уже сообщалось, что в Магадане поликлиники не справляются с наплывом пациентов. Огромные очереди выстраиваются в основном из тех, кому нужно оформить больничный лист.