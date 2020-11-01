01 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков (2019) | Фото: Накануне.RU

В Генпрокуратуре подтвердили санкции против замглавы её управления в УрФО за версию гибели Дятловцев

Замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков привлечён к дисциплинарной ответственности за выступление о смерти группы Игоря Дятлова. Об этом говорится в ответе управления Генпрокуратуры по УрФО главе "Фонда памяти группы Дятлова" Юрию Кунцевичу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, эксперты полагают, что версия Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова от лавины не выдерживает критики и высказана человеком, который, возможно, совершенно не понимает обстоятельств случившегося. В "Фонде памяти" дятловцев при этом намерены изучить внушительные (1,5 тыс. страниц) материалы прокурорской проверки.

Документ предоставил Накануне.RU адвокат Евгений Черноусов. В бумаге говорится о том, что "выступление Курьякова в СМИ по вопросам, связанным освящением смерти группы Дятлова, осуществлено за рамками должностных обязанностей и в отсутствие поручений по службе".

"В связи с этим по результатам служебной проверки он привлечён к дисциплинарной ответственности", - утончили в управлении.

уголовное дело о гибели группы Дятлова(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня – прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы.

26 февраля 1959 года поисковики Михаил Шаравин и Борис Слобцов нашли на склоне горы изорванную палатку дятловцев, а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двух туристов, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Позже нашли еще троих погибших, четверых из них – лишь в мае. По данным медиков, первая пятерка погибла от переохлаждения. За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.

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В Генпрокуратуре подтвердили санкции против замглавы её управления в УрФО за версию гибели Дятловцев

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Теги: Андрей Курьяков, группа Дятлова, лавина. смерть



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