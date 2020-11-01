01 Ноября 2020
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Происшествия Москва
Взрыв, гараж, Мытищи (2020) | Фото: МЧС России

Умер один из трёх пострадавших от взрыва в гараже в Мытищах

Скончался один из трёх пострадавших в результате взрыва в гараже Мытищ. Об этом в своём Instagram написал мэр города Виктор Азаров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, из трёх пострадавших один человек погиб. Мы знаем, что люди проводили шиномонтажные работы, использовали компрессор большой ёмкости, порядка 300 л. По предварительным данным, этот компрессор взорвался. Истинные причины взрыва выяснят специалисты Следственного комитета, которые проведут забор проб, изучат ситуацию. Службы оперативно отреагировали, техники и людей хватает для проведения необходимых работ по разбору завалов", - уточнил градоначальник.

Напомним, во Владимирской области сегодня на "Рынке Октябрьском" взорвали гранату, пострадали три человека.

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Умер один из трёх пострадавших от взрыва в гараже в Мытищах

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Теги: Мытищи, гаражи, взрыв



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