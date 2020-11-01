Заключённым Югры будут ставить музыку Баха и Шопена

01 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Заключённые, психотерапия, ИК-15, Нижневартовск (2020) | Фото: УФСИН по Югре

Заключённым Югры будут ставить музыку Баха и Шопена

В исправительной колонии № 15 (Нижневартовск) начали использовать музыкотерапию в психокоррекционной работе с осуждёнными. Индивидуальные занятия проводятся с использованием аппарата аудиовизуальной стимуляции (АВС), которые позволяют стабилизировать эмоциональное состояние осужденных, снизить тревожность, повысить самоконтроль. На сеансах звучит расслабляющая классическая музыка Чайковского, Рахманинова, Баха, Шопена и Бетховена, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении ФСИН.

Программы данного прибора сочетают комбинацию ритмов, тонов определенной высоты и музыкальных звуковых эффектов с калейдоскопическими эффектами световой стимуляции. Также совместно с АВС применяется ароматерапия.

Занятия проходят в несколько этапов. На первом заключённые слушают музыку, направленную на формирование атмосферы, налаживание взаимодействия и включение в занятие. На втором звучат динамичные, драматические произведения. Их функция заключается в стимулировании эмоций, воспоминаний из жизни осужденных. Прослушивание музыки на третьем этапе направлено на снятие психоэмоционального напряжения, создание атмосферы покоя, на восстановление энергии.

Заключённые, психотерапия, ИК-15, Нижневартовск(2020)|Фото: УФСИН по Югре

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Заключённым Югры будут ставить музыку Баха и Шопена

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ИК-15, заключённые, музыка, терапия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети