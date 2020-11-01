Заключённым Югры будут ставить музыку Баха и Шопена

В исправительной колонии № 15 (Нижневартовск) начали использовать музыкотерапию в психокоррекционной работе с осуждёнными. Индивидуальные занятия проводятся с использованием аппарата аудиовизуальной стимуляции (АВС), которые позволяют стабилизировать эмоциональное состояние осужденных, снизить тревожность, повысить самоконтроль. На сеансах звучит расслабляющая классическая музыка Чайковского, Рахманинова, Баха, Шопена и Бетховена, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении ФСИН.

Программы данного прибора сочетают комбинацию ритмов, тонов определенной высоты и музыкальных звуковых эффектов с калейдоскопическими эффектами световой стимуляции. Также совместно с АВС применяется ароматерапия.

Занятия проходят в несколько этапов. На первом заключённые слушают музыку, направленную на формирование атмосферы, налаживание взаимодействия и включение в занятие. На втором звучат динамичные, драматические произведения. Их функция заключается в стимулировании эмоций, воспоминаний из жизни осужденных. Прослушивание музыки на третьем этапе направлено на снятие психоэмоционального напряжения, создание атмосферы покоя, на восстановление энергии.