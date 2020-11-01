01 Ноября 2020
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Матч, Урал - Уфа (2020) | Фото: ФК Урал

"Урал" обыграл "Уфу" в 13-ом туре "Тинькофф РПЛ"

Футбольный клуб "Урал" одержал победу над "Уфой" в рамках "Тинькофф РПЛ". Встреча состоялась в башкирской столице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "шмелей".

Поединком в Уфе екатеринбургские футболисты прервали пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, а также четырехматчевую серию без забитых мячей. Состязание завершилось со счётом 2:1. Автором голов "Урала" Эрик Бикфалви (мячи забиты на 27-й и 38-й минутах), "Уфы" - Комнен Андрич (на 61-ой минуте).

"Наша команда набрала 14 очков и покинула зону стыковых матчей", - уточнили в клубе.

Матч, Урал - Уфа(2020)|Фото: ФК Урал

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"Урал" обыграл "Уфу" в 13-ом туре "Тинькофф РПЛ"

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Теги: Тинькофф РПЛ, Урал, Уфа



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