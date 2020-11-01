01 Ноября 2020
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Происшествия Московская область
Взрыв, гараж, Мытищи (2020) | Фото: МЧС России

В результате взрыва в гараже в Мытищах пострадали пять строений

Спасатели рассказали о подробностях взрыва в гараже в Мытищах, сообщили Накануне.RU в московском областном управлении МЧС.

"Разрушено пять гаражей: у трёх обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены, возгорания не было. Предварительно, пострадали двое. Один из них передан медикам", - уточнили в управлении.

Напомним, во Владимирской области сегодня на "Рынке Октябрьском" взорвали гранату, пострадали три человека.

Взрыв, гараж, Мытищи(2020)|Фото: МЧС России

Взрыв, гараж, Мытищи(2020)|Фото: МЧС России

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В результате взрыва в гараже в Мытищах пострадали пять строений

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Теги: Мытищи, гаражи, взрыв



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