В результате взрыва в гараже в Мытищах пострадали пять строений

Спасатели рассказали о подробностях взрыва в гараже в Мытищах, сообщили Накануне.RU в московском областном управлении МЧС.

"Разрушено пять гаражей: у трёх обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены, возгорания не было. Предварительно, пострадали двое. Один из них передан медикам", - уточнили в управлении.

Напомним, во Владимирской области сегодня на "Рынке Октябрьском" взорвали гранату, пострадали три человека.