01 Ноября 2020
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Происшествия Южный ФО
Николай Максюта (2020) | Фото: Администрация Волгоградской области

От коронавируса умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта

Умер экс-глава Волгоградской области Николай Максюта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Глава региона Андрей Бочаров выразил соболезнования близким Максюты и отметил, что Николай Кириллович оставил глубокий след в истории региона и внёс весомый вклад в развитие Волгоградской области", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Максюта скончался в клинике в Подмосковье, куда его госпитализировали с коронавирусом, сообщает ТАСС. Из-за инфекции обострились хронические заболевания. Бывшему губернатору было 73 года.

Максюта возглавлял регион в 1996-2009 гг., а позже (до 2014 г.) был сенатором Совета Федерации.

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От коронавируса умер бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта

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Теги: Николай Максюта, Волгоградская область, губернатор, коронавирус



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