На Южном Урале от осложнений коронавируса умер настоятель храма Воскресения Христова посёлка Бреды

В Магнитогорской епархии (Челябинская митрополия) от последствий коронавируса умер священник, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"31 октября после осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на 56-м году жизни отошёл ко Господу клирик Магнитогорской епархии, благочинный Брединского округа, настоятель храма Воскресения Христова посёлка Бреды священник Вадим Клоков", - говорится в сообщении епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосимы, опубликованном в группе епархии "Вконтакте".

Прежде принятия священного сана отец Вадим получил медицинское образование, работал фельдшером на машине скорой помощи, а после занимался предпринимательством, говорит владыка. Священство отец Вадим принял очень осознанно, будучи уже взрослым человеком.

"Первые пять лет он являлся клириком Кафедрального собора Вознесения Господня и параллельно настоятелем Рождественского храма в посёлке Кацбахский Кизильского округа. Вторую половину своей священнической жизни отец Вадим нес послушание благочинного Брединского округа и настоятеля храма брединского храма в честь Воскресения Христова", - уточнил он.

О дате и времени отпевания и похорон станет известно позже.