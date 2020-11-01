В результате взрыва гранаты на рынке в Коврове пострадали трое

Силовики высказались о взрыве гранаты в Коврове, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский" городским силовикам сообщили в 10.30 1 ноября, сообщили Накануне.RU в областном УМВД. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами.

Пострадали трое, их госпитализированы в медучреждение. На месте работают сотрудники полиции.