Пушкина: Закон о "семейном насилии" принят не будет

Депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая является одним из самых активных публичных сторонников закона о "профилактике семейно-бытового насилия" в интервью "РБК-Стиль" заявила, что "закон мы не приняли и вряд ли примем в этой Думе". Об этом она сказала с сожалением, обвинив "радикальные силы", которые защищают семью.

К "радикальным силам" она отнесла международную просемейную организацию CitizenGO, которая проявила большую активность в информационной сфере для недопущения принятия закона. Пушкина сказала, что мать ее невестки как-то сообщила ей, что в салоне красоты, где она была, все "чехвостили" Пушкину за этот законопроект.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму осенью прошлого года после длительной "артподготовки" - информационной кампании в либеральных СМИ об издевательствах и убийствах в семье. Приводились ничем не подтвержденные данные о том, что каждый год в российских семьях убивают 14 тыс. женщин, то есть якобы по 40 убийств происходит ежедневно.

Законопроект разрабатывался без участия общественности, его писали 35 НКО, из которых 24 являются иностранными агентами. Он поражал в правах всех граждан РФ без доказательства вины и права на защиту. На сайте Совета Федерации подавляющее большинство проголосовало против, причем активность россиян стала рекордной при обсуждении законопроектов.

Координатор кампаний CitizenGO в России Александра Машкова-Благих написала, что именно простые люди остановили этот опасный законопроект. Хотя осенью прошлого года "серьезные и хорошо информированные люди из политических кругов уверяли нас, что принятие "закона о насилии над семьей" – дело уже решенное". При этом она призывает не расслабляться, так как антисемейное лобби продолжит атаки на семью.

Недавно она сообщила, что законопроект об экспресс-судах по отобранию детей власти тоже начинают осознавать как опасный и притормаживают его.

Всего преступлений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений совершается чуть более 20 тыс. в год (данные МВД). Количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений - чуть более 3 тыс. по обоим полам, включая преступления мужчин против мужчин, женщин против мужчин и женщин против женщин. Что касается убийств в семье, то в 2015 году в российских семьях были убиты 1060 человек - 304 женщины и 756 мужчин. То есть лоббисты закона о "семейном насилии" перевирают почти в 50 раз.