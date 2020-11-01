01 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

Жители квартир, не задетых взрывом в больнице Челябинска, сегодня смогут вернуться домой

В Челябинске жители квартир, которые не пострадали в результате взрыва кислородной станции в местной больнице, смогут вернуться домой. Об этом стало известно на заседании оперштаба, которое возглавил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Руководитель Южного Урала встретился сегодня с жителями пострадавших квартир. Место ЧП оцеплено, организована круглосуточная охрана. Тепло подано как в больницу, так и в жилой дом, общежитие. Криостанция освобождена от кислорода и отправлена на экспертизу. По данным оперативного штаба, огнем повреждены восемь квартир, 10 залиты водой, в 21 надо менять окна. Пострадали несколько автомобилей. По словам Текслера, если страховые компании не возместят убытки, правительство региона окажет владельцам необходимую помощь по восстановлению и ремонту машин.

"В целом, всё организовано, жители знают и понимают, к кому обращаться, кто ответственное лицо за взаимодействие. Договорились организовать общий чат жильцов дома, чтобы обмениваться всей необходимой информацией. Был обход дома со специалистами. Каждый житель понимает, как и когда будет оказана помощь. Уже сегодня к вечеру, если это будет безопасно, жители смогут возвращаться в квартиры, которые не пострадали", - сказал губернатор.

Режим ЧС был введен для оперативного реагирования и предоставления поддержки жителям.

"Режим ЧС позволяет быстро и организованно, без конкурсов и различных проволочек, оказать всю необходимую помощь. Как только все финансовые вопросы будут закрыты, режим будет снят. Это вопрос дней. Здесь нет никакой составляющей, связанной с жизнью и здоровьем людей. Скоро зима, вы видите погоду, важно сделать всё быстро, жители этого ждут", - акцентировал губернатор.

Всем пострадавшим будет выделена материальная помощь. В зависимости от повреждений будет составлена смета, а также оказана необходимая помощь для проведения восстановительных работ. Также, в случае необходимости, помогут по линии соцзащиты города. Дважды в день главе региона будут предоставлять отчет по каждому направлению работы.

Отметим, расследование возбуждённого по факту случившегося уголовного дела поставил на контроль Центрального аппарата председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

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Жители квартир, не задетых взрывом в больнице Челябинска, сегодня смогут вернуться домой

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Теги: взрыв, больница, кислородная станция, оперштаб, Алексей Текслер



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