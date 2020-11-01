Россияне еще хуже стали относиться к идее четырехдневной рабочей недели

За год россияне еще хуже стали относиться к идее ввести четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной. Об этом свидетельствуют данные опроса представителей компаний и экономически активного населения портал Superjob, которые приводит РБК.

Если год назад, под данным портала, идею поддерживали 49% россиян, то сегодня только 40%. Доля противников, наоборот, увеличилась с 31% до 37%.

Меньше всего сторонников четырехдневной рабочей недели среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. руб. (34%). Основное их опасение - возможное снижение дохода. При этом интересно, что если год назад увеличить интенсивность работы для получения третьего выходного были готовы 76% россиян, то сегодня - 65%. С возрастом желание работать на день меньше несколько уменьшается.

В настоящее время четырехдневная рабочая неделя действует в 2% компаний, еще 4% считают ее возможной. В 11% случаев идея обсуждалась, но была признана недопустимой, а в 79% предприятий об этом не было и речи.

По данным ВЦИОМ, изначально идею четырехдневки не поддерживало 48% россиян, а одобряли только 20%. Основные опасения были связаны с возможным снижением доходов.

Напомним, ввести четырехдневку предложил летом прошлого года экс-премьер Дмитрий Медведев. После его отставки эта идея была забыта, но весной, из-за карантинных мер, ряд предприятий были вынуждены сократить один рабочий день.