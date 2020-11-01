01 Ноября 2020
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деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Власти Сахалина отказались от субсидирования рейсов "Аэрофлота" в пользу борьбы с коронавирусом

Власти Сахалинской области приняли решение не выделять деньги на субсидирование рейсов авиакомпании "Аэрофлот". Средства пойдут на борьбу с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в региональном правительстве.
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С предложением временно отказаться от услуг "Аэрофлота" выступили депутаты в ходе обсуждения бюджета Сахалинской области на предстоящие три года. Правительство поддержало эту инициативу и приняло решение прекратить субсидирование рейсов в связи с оптимизацией расходов региональной казны. Освободившиеся деньги пойдут на первоочередные цели, в том числе на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"В связи с пандемией в Сахалинской области значительно повысились расходы на сферу здравоохранения. Необходимо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, расширять премиальный фонд для стимулирования медицинских работников. В условиях борьбы с инфекцией нужно правильно определять приоритеты. На первом месте для нас – здоровье и благополучие сахалинцев и курильчан", – сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В региональном минтрансе отметили, что в этом году пассажиропоток из-за противоэпидемических ограничений существенно сократился. Нередко самолёты не были заполнены даже наполовину. На московском направлении с 5 ноября останется только "дочка" авиакомпании, перевозчик "Россия". На московском направлении по-прежнему сохраняются единые плоские тарифы. Стоимость билетов в Москву и обратно составляет 23 тыс. руб.

"Пассажиры, купившие билеты на рейсы "Аэрофлота", могут не переживать. Авиакомпания пересадит их на самолеты "России", – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко. – Полёты будут осуществляться ежедневно. В дальнейшем количество рейсов будет определяться, исходя из потребностей жителей".

Напомним, в этом году после прекращения продаж субсидированных билетов на все дальневосточные направления только жители Сахалинской области продолжали летать на самолетах "Аэрофлота" по льготным тарифам.

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Власти Сахалина отказались от субсидирования рейсов "Аэрофлота" в пользу борьбы с коронавирусом

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Теги: Сахалин, Аэрофлот, Россия, субсидированные рейсы



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