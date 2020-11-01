01 Ноября 2020
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Общество В России Москва
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Правительство выделило 25 миллиардов на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал два распоряжения о выделении 24,7 млрд руб. на "стимулирующие" выплаты медикам, лечащим больных коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Документы опубликованы на портале правовой информации. Согласно первому из них, из резервного фонда Правительства России Минздраву выделено 8,7 млрд руб. на "стимулирующие" выплаты "за особые условия труда и дополнительную нагрузку" медикам, работающим с больными коронавирусом и теми, кто находится в зоне риска заражения инфекцией. Другим распоряжением выделены 16 млрд руб. на "стимулирующие выплаты за особо важные работы медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, заразившимся коронавирусом".

Напомним, в начале осени премьер подписал постановление о выплатах для работников, принимающих участие в борьбе с коронавирусом. Речь идёт об организациях, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. На эти цели из резервного фонда Правительства выделено более 5 млрд руб.

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Правительство выделило 25 миллиардов на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом

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Теги: правительство, стимулирующие выплаты, Михаил Мишустин



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