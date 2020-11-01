В России за сутки - 18,7 тыс. новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 18 тыс. 665 новых случаев коронавируса. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 245 пациентов, полностью выздоровели – 10 тыс. 259, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Москва – 5 тыс. 261

Санкт-Петербург - 896

Московская область - 545

Нижегородская область - 394

Архангельская область - 365

Ростовская область - 314

Воронежская область - 299

Красноярский край - 296

Свердловская область - 275

Иркутская область - 238

Республика Бурятия - 235

Забайкальский край - 235

Хабаровский край - 231

Республика Коми - 230

Алтайский край - 223

Волгоградская область - 212

Ульяновская область - 208

Мурманская область - 204

Республика Крым - 203

Омская область - 199

Ставропольский край - 198

Приморский край - 198

Республика Алтай - 196

Томская область - 196

Ханты-Мансийский АО - 194

Саратовская область - 193

Республика Саха (Якутия) - 190

Кемеровская область - 189

Ямало-Ненецкий АО - 185

Оренбургская область - 182

Самарская область - 178

Новосибирская область - 177

Пермский край - 170

Пензенская область - 165

Челябинская область - 164

Брянская область - 163

Кировская область - 158

Тверская область - 157

Тюменская область - 151

Республика Хакасия - 145

Амурская область - 145

Краснодарский край - 138

Ленинградская область - 137

Ярославская область - 130

Орловская область - 129

Курская область - 127

Удмуртская Республика - 126

Астраханская область - 125

Костромская область - 124

Тульская область - 123

Ивановская область - 120

Белгородская область - 119

Псковская область - 119

Республика Карелия - 116

Калужская область - 111

Смоленская область - 109

Вологодская область - 105

Калининградская область - 105

Владимирская область - 103

Рязанская область - 102

Сахалинская область - 96

Тамбовская область - 95

Республика Башкортостан - 95

Республика Тыва - 94

Республика Калмыкия - 93

Новгородская область - 91

Республика Дагестан - 87

Липецкая область - 86

Кабардино-Балкарская Республика - 86

Карачаево-Черкесская Республика - 85

Севастополь - 81

Курганская область - 78

Республика Мордовия - 69

Республика Адыгея - 64

Республика Северная Осетия - 64

Республика Ингушетия - 60

Чувашская Республика - 58

Камчатский край - 56

Республика Марий Эл - 48

Магаданская область - 48

Республика Татарстан - 45

Еврейская АО - 40

Чеченская Республика - 13

Ненецкий АО - 6

Чукотский АО – 2

Всего в России коронавирусом заболели 1 млн 636 тыс. 781 пациент. С начала пандемии умерли 28 тыс. 235 из них, выздоровели – 1 млн 225 тыс. 673.