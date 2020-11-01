В России за сутки - 18,7 тыс. новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 18 тыс. 665 новых случаев коронавируса. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 245 пациентов, полностью выздоровели – 10 тыс. 259, сообщили Накануне.RU в оперштабе.
Москва – 5 тыс. 261
Санкт-Петербург - 896
Московская область - 545
Нижегородская область - 394
Архангельская область - 365
Ростовская область - 314
Воронежская область - 299
Красноярский край - 296
Свердловская область - 275
Иркутская область - 238
Республика Бурятия - 235
Забайкальский край - 235
Хабаровский край - 231
Республика Коми - 230
Алтайский край - 223
Волгоградская область - 212
Ульяновская область - 208
Мурманская область - 204
Республика Крым - 203
Омская область - 199
Ставропольский край - 198
Приморский край - 198
Республика Алтай - 196
Томская область - 196
Ханты-Мансийский АО - 194
Саратовская область - 193
Республика Саха (Якутия) - 190
Кемеровская область - 189
Ямало-Ненецкий АО - 185
Оренбургская область - 182
Самарская область - 178
Новосибирская область - 177
Пермский край - 170
Пензенская область - 165
Челябинская область - 164
Брянская область - 163
Кировская область - 158
Тверская область - 157
Тюменская область - 151
Республика Хакасия - 145
Амурская область - 145
Краснодарский край - 138
Ленинградская область - 137
Ярославская область - 130
Орловская область - 129
Курская область - 127
Удмуртская Республика - 126
Астраханская область - 125
Костромская область - 124
Тульская область - 123
Ивановская область - 120
Белгородская область - 119
Псковская область - 119
Республика Карелия - 116
Калужская область - 111
Смоленская область - 109
Вологодская область - 105
Калининградская область - 105
Владимирская область - 103
Рязанская область - 102
Сахалинская область - 96
Тамбовская область - 95
Республика Башкортостан - 95
Республика Тыва - 94
Республика Калмыкия - 93
Новгородская область - 91
Республика Дагестан - 87
Липецкая область - 86
Кабардино-Балкарская Республика - 86
Карачаево-Черкесская Республика - 85
Севастополь - 81
Курганская область - 78
Республика Мордовия - 69
Республика Адыгея - 64
Республика Северная Осетия - 64
Республика Ингушетия - 60
Чувашская Республика - 58
Камчатский край - 56
Республика Марий Эл - 48
Магаданская область - 48
Республика Татарстан - 45
Еврейская АО - 40
Чеченская Республика - 13
Ненецкий АО - 6
Чукотский АО – 2
Всего в России коронавирусом заболели 1 млн 636 тыс. 781 пациент. С начала пандемии умерли 28 тыс. 235 из них, выздоровели – 1 млн 225 тыс. 673.