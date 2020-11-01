В Краснодарском крае машина врезалась в толпу, погибли пятеро

Смертельная авария произошла в Краснодарском крае, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МВД.

Об аварии, случившейся на 26 км трассы Гулькевичи – Отрадо – Кубанское – Отрадо – Ольгинское, силовикам сообщили сегодня в 5.00. По версии полицейских, в момент аварии был туман. 27-летний водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по своей полосе, заметив стоявшие впереди "Ваз-2115" и "Ваз-21099", направил машину на "встречку", чтобы избежать аварии, где врезался в восьмерых людей.

Умерли пятеро пострадавших, ещё пять человек госпитализированы.