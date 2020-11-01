Прикамье получит 200 миллионов на борьбу с коронавирусом

Президент Владимир Путин поручил выделить регионам 5 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом, лечащихся на дому. Пермскому краю достанется 203 млн руб., сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

Часть больных, у которых инфекция протекает в лёгкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, но существуют трудности с доступностью лекарств. В Пермский край из федерального бюджета на эти цели будет направлено 98 млн рублей. Специалисты краевого минздрава готовят необходимые документы для получения финансирования и начала закупки лекарственных средств.

По поручению Путина на мероприятия по борьбе с коронавирусом регионам дополнительно выделят 10 млрд руб., из них Пермскому краю – 105 млн руб. Эти средства пойдёт на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, а также на укрепление материально-технической базы больниц Прикамья, где лечат пациентов с COVID-19.