В Москву доставили двух россиян, пострадавших при обстреле в Нагорном Карабахе

В Москву доставили двух россиян, пострадавших при обстреле в Нагорном Карабахе,сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Состояние пострадавших удовлетворительное. Сейчас их перевозят в Институт хирургии им. А. В. Вишневского.

"Оба в настоящее время едут из аэропорта в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. Вишневского. Вся необходимая помощь будет оказана", - сообщил Алексей Кузнецов.