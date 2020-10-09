Резидентам Арктической зоны рекомендовано содействовать развитию КМНС

Резидентам Арктической зоны рекомендовано содействовать устойчивому развитию коренных малочисленных народов, сообщает ТАСС.

Проект стандарта ответственности резидентов Арктической зоны РФ во взаимоотношениях с КМНС, разработанный министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, резидентам рекомендуется минимизировать отрицательное воздействие на КМНС с учетом их уязвимости, а также необходимо принять внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения резидентов с КМНС.

Напомним, ранее Правительство РФ утвердило новые правила ведения списка жителей коренных малочисленных народов России. Нововведение позволит упростить представителям КМНС оформление положенных льгот.

"Сведения из указанного списка будут использованы для обеспечения реализации экономических и социальных прав граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Если человек включен в данный список, то уполномоченные органы не вправе будут требовать у него документы, содержащие сведения о национальности, они будут получены в рамках межведомственного взаимодействия", – прокомментировал Эдуард Яунгад, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера.