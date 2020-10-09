09 Октября 2020
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врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров (2017) | Фото: kremlin.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом. Об этом о сообщил сам в своем Instagram, передает кореспондент Накануне.RU.

"От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции", - заявил он.

По словам главы региона, в ближайшее время будет создано дополнительно 10 экипажей скорой помощи для выездов к больным с подозрением на вирус. Кроме того, "неотложку" укрепят в поликлиниках - у чиновниках заберут 130 машин и передадут их в больницы.

"Решил и свою личную машину передать врачам. Также создаем координационный центр, который будет направлять машины к пациентам независимо от того, к какому участку прикреплен человек. В помощь медикам привлечем студентов последних курсов медуниверситета и ординаторов", - прокомментировал Азаров.

По его словам, в медучреждениях развернуто более 4 тыс. коек, и в ближайшее время будет создано еще 680 койко-мест. Для медиков первичного звена, работающих на приеме и выездах, организуют онлайн-обучение, чтобы с первых дней проводить современное лечение и избегать осложнений у заболевших. Из бюджета выделены дополнительные средства на покупку средств индивидуальной защиты и медикаментов, в том числе заказали новые КТ.

Вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции будет продолжена.

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом

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Теги: Дмитрий Азаров, коронавирус, самоизоляция



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