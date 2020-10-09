Губернатор Рязанской области подписал постановление о выплатах пострадавшим из-за взрывов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал постановление о выплатах жителям Скопинского и Ряжского районов пострадавшим из-за взрывов на территории воинской части 55443, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Компенсации предоставляются в виде финансовой помощи в связи с утратой гражданами имущества первой необходимости (из расчета: за частично утраченное имущество – 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество – 100 тыс. рублей на человека); единовременного пособия гражданам, получившим в результате ЧС вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью (из расчета степени тяжести вреда: тяжкий вред – 400 тыс. рублей на человека, вред средней тяжести – 200 тыс. рублей на человека, легкий вред – 20 тыс. рублей на человека).

Кроме того, выплаты на неотложные нужды получили 187 рязанских семей, попавших в зону взрывов. Размер выплат - 10 тыс. руб. Общая сумма выплат - 1,87 млн руб. Еще по 141 заявлению деньги в понедельник будут направлены через кредитные организации. Итого соцподдержкой охвачены 328 пострадавших семей.

Напомним, 7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар, что привело к детонации хранившихся там снарядов. В двух районах региона введен режим ЧС.

Госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек. Эвакуированы более 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5–10 км зоны.

Пожар был локализован 8 октября. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.