"Девочка из шкафа" находится в состоянии крайнего истощения: ее доставили в Екатеринбург

Новорожденную девочку, которую мать полгода прятала в шкафу доставили из Карпинска в Екатеринбург, передает корреспондент Накануне.RU.

Ребенка авиабортом медицины катастроф доставили в областную детскую клиническую больницу № 1. На своей странице в Facebook пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков сообщил, что девочку осматривают врачи. Она находится в тяжелом состоянии.

"Сейчас мы можем констатировать только тот факт, что девочка находится в состоянии крайнего истощения. У нее имеется белково-энергетическая недостаточность, дистрофия третьей степени. Сказать более подробно о состоянии здоровья ребенка сможем после дополнительного обследования", - рассказал реаниматолог ОДКБ №1.

Ранее российский детский омбудсмен Анна Кузнецова уже предложила перевезти "девочку из шкафа" в Москву.

Напомним, в отношении жительницы Карпинска возбуждено уголовное дело по статьям неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и по статье "Истязание".

Подозреваемая во время беременности в женской консультации на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Женщина воспитывает еще двух детей: девочку трех лет и сына 13 лет. Ребенка жительница Карпинска прятала в сумке в шкафу. Его обнаружили случайно подруги женщины во время застолья, вызвали скорую помощь и полицию.