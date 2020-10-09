Евгений Пригожин рассказал, какое будущее ждет Россию без Навального

Страну ждет прекрасное будущее с колоссальным влиянием во всем мире, уверен петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция Накануне.RU обратилась в пресс-службу компании "Конкорд" в связи с заявлениями Владимира Милова. Во время программы "Россия будущего" на YouTube-канале "Навальный LIVE" ведущий Милов оскорбил петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В связи с такого рода заявлением Накануне.RU попросило предпринимателя прокомментировать слова сторонника блогера Алексея Навального.

"Хотелось бы узнать, видел ли Евгений Викторович заявление Милова на YouTube-канале "Навальный LIVE" в передаче "Россия будущего"? Как он может его прокомментировать?"

Пресс-служба компании "Конкорд" ознакомилась с заявлением Владимира Милова и поблагодарила издание за бдительность. В ближайшее время юристы Евгения Пригожина займутся оскорблениями в адрес предпринимателя и заставят Милова ответить за сказанные слова в законном порядке.

"К счастью, России в ближайшей перспективе не грозит то, о чем говорит Милов. Как бы ему этого ни хотелось. Нашу страну ждет прекрасное будущее: с высоким благосостоянием народа, с сильным социально-ориентированным государством, основанным на национальных ценностях российских народов, с колоссальным влиянием во всем мире. Но, наверняка, без "миловых, навальных", без западного и американского лобби, без однополых браков", – привела слова бизнесмена пресс-служба.

Известно, что Владимир Милов считается не менее скандальной личностью, чем его "начальник" Алексей Навальный. Ранее сторонник блогера "отвратительно высказался о почтенном возрасте" Леонида Рошаля, который является президентом Национальной медицинской палаты. Тогда руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов призвал Милова извиниться за сказанное. Но, как это бывает обычно со сторонниками Навального, извиняться никто не спешил.