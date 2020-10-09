Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски

Верховный суд Украины рассмотрел жалобу гражданина, возмутившегося тем, что на форуме iForum-2019 Владимир Зеленский использовал русский язык. Истец просил признать противоправным разговоры главы государства на русском языке.

Суд в удовлетворении жалобы отказал, мотивировав это тем, что президент Украины действительно должен говорить только на украинском языке во время исполнения своих служебных обязанностей. В то же время, политическую деятельность за рамками служебных обязанностей он может вести на каком угодно языке – за это он несет политическую, а не юридическую ответственность, говорится в решении суда.