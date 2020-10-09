На запуск производства пенополиуретана в Арамиле потратят 32 миллиона рублей

В ближайшее время в Арамиле будет запущено производство пенополиуретана. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов и управляющий "ХИМТЭКХАУС" Марина Задорина.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, общая сумма инвестиций в проект составила 32 млн руб. Само производство будет осуществляться на базе единственного завода по производству пенополиуретановой химии "Denarol" и создаст свыше 20 новых рабочих мест.

"Пенополиуретановая химия имеет большой спектр применения, она используется в теплоизоляции труб, а также для утепления ангаров и различных зданий. Мы запустили данный проект и обратились в Агентство для того, чтобы увеличить производственные мощности, создать новые рабочие места и аккредитованную лабораторию. Наша большая цель – выход на мировой уровень", - сказала Марина Задорина.

Александр Породнов добавил, что предприятия среднего и малого бизнеса должны получать для развития не только финансовые, но и консалтинговые и информационные ресурсы. Именно поэтому агентство будет всячески помогать продвижению проекта, в том числе и в организации практики по рабочим профессиям.

"Для нас очень важно, что, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, проекты реализуются, предприятия развиваются. Традиционно Свердловская область, как промышленный центр Урала, ассоциируется с крупными металлургическими, машиностроительными предприятиями, есть сотни малых и средних предприятий, которые производят востребованную, причем на мировых рынках технологичную продукцию. Этот проект внесет серьезный вклад в реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – сказал Породнов.