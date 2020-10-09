09 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Коллаж, выборы в Белоруссии, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская (2020) | Фото: Накануне.RU

Лукашенко рассказал, как спасал Тихановскую: "Она плакала на шее: Спасибо Вам!"

Александр Лукашенко снова вспомнил о бывшей конкурентке по президентской гонке Светлане Тихановской.

При обстоятельствах, которые до сих пор не известны, она уехала из Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа. В СИЗО в Минске остается муж Тихановской Сергей, который изначально планировал баллотироваться в президенты, но был арестован. Тихановская уклоняется от ответов на вопрос, как именно она уехала в Литву, говорит только, что это был вынужденный шаг. Лукашенко ранее заявлял, что "спас" Тихановскую.

Лукашенко заявил, что что во время избирательной кампании и в начале уличных акций протестующие добивались одного: им не хватало сакральной жертвы. Ею могла стать Тихановская, но женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву. "Та гражданка Белоруссии и домохозяйка Тихановская сегодня забыла, что Президент Белоруссии ее спас", - цитирует Лукашенко "БелТА".

Он заявил, что готовилась провокация, в одно место привезли Тихановскую и 50 иностранных журналистов, которых планировалось уничтожить, но спецслужбы Белоруссии предотвратили массовое убийство.

На следующий день, рассказал глава государства, Светлана Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел, о чем тот доложил президенту. "Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ. В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Белоруссии: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - отметил Александр Лукашенко.

Одновременно белорусскому посольству в Литве было поручено помочь Светлане Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры. "Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Все остальное вы знаете", - заявил Лукашенко.

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Лукашенко рассказал, как спасал Тихановскую: "Она плакала на шее: Спасибо Вам!"

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Теги: александр лукашенко, светлана тихановская, ситуация в белоруссии



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