В Челябинске прокуратура обжаловала решение суда об изменении меры пресечения Пашкову

В Челябинске прокуратура обжаловала решение суда об изменении меры пресечения экс-начальнику управления капстроительства города Евгению Пашкову с содержания под стражей на запрет определенных действий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, 7 октября Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Пашкову с заключения под стражей на запрет определенных действий.

Прокуратура обжаловала это решение и просит суд продлить подсудимому срок заключения под стражей на время рассмотрения дела в суде.

"В настоящее время обстоятельства, которые ранее принимались во внимание при избрании и продлении меры пресечения, не изменились. Пашков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, санкция за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Кроме того, он может скрыться от суда и оказать давление на свидетелей", - отметили в ведомстве.

Напомним, по версии следствия, обвиняемый, в группе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевем, в 2015-2019 гг. получил взятку частями в размере 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

Уголовное дело в отношении Тефтелева выделено в отдельное производство. Он заключил досудебное соглашение. Накануне в Центральном районном суде стартовал процесс по уголовному делу в отношении экс-главы Челябинска.