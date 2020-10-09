На Атамбаева совершена попытка покушения

На экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева совершено покушение, об этом заявила его советница Кулдуз Жолдубаева.

Он не пострадал. Сообщается, что автомобиль, в котором находился политик, был обстрелян, передает РИА Новости.

Напомним, осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии несколько дней назад освободили из СИЗО протестующие. Атамбаева вывели сами сотрудники спецслужб.

Действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что в Киргизии была совершена попытка незаконно захватить государственную власть.